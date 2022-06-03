三星超蘋果居首 首季手機市佔23.8% 行政人員版 2022/06/03 分享： 分享： 受俄烏戰爭及中國封城影響，今年全球智能手機產量也減少，不過三星（Samsung）在第一季已擠下蘋果（Apple），奪回市佔第一位置。 研究機構TrendForce最新報告顯示，2022年第一季全球智能手 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Duo及Meet 整合單一視像平台 今日 Google Duo及Meet 整合單一視像平台 三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏 2022/06/02 三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏 Google AI服務 禁製作Deepfake影片 2022/06/02 Google AI服務 禁製作Deepfake影片 智能奶嘴取代抽血 檢測早產嬰電解質水平 2022/06/01 智能奶嘴取代抽血 檢測早產嬰電解質水平 全球最快超級電腦 美Frontier擊敗日本富岳 2022/06/01 全球最快超級電腦 美Frontier擊敗日本富岳 智能手機 Apple 小米 Samsung Oppo Vivo Galaxy S