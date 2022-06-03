  • 28°C
香港時間 : 2022603日 (五) 02:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Google Duo及Meet 整合單一視像平台

行政人員版 2022/06/03

分享：

分享：

Google目前共有兩款語音和視像通話平台，分別是Duo及Meet，但由於兩個平台服務性質類近，Google宣布將整合兩者成單一平台，稱為Google Meet，以優化用戶視像通話體驗。

Google表

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

三星超蘋果居首 首季手機市佔23.8%
今日
三星超蘋果居首 首季手機市佔23.8%
三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏
2022/06/02
三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏
Google AI服務 禁製作Deepfake影片
2022/06/02
Google AI服務 禁製作Deepfake影片
智能奶嘴取代抽血 檢測早產嬰電解質水平
2022/06/01
智能奶嘴取代抽血 檢測早產嬰電解質水平
全球最快超級電腦 美Frontier擊敗日本富岳
2022/06/01
全球最快超級電腦 美Frontier擊敗日本富岳
Google

上一篇文章

三星超蘋果居首 首季手機市佔23.8%

下一篇文章

旗袍出租店 「打卡」潮流變商機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？