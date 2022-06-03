Google Duo及Meet 整合單一視像平台 行政人員版 2022/06/03 分享： 分享： Google目前共有兩款語音和視像通話平台，分別是Duo及Meet，但由於兩個平台服務性質類近，Google宣布將整合兩者成單一平台，稱為Google Meet，以優化用戶視像通話體驗。 Google表 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星超蘋果居首 首季手機市佔23.8% 今日 三星超蘋果居首 首季手機市佔23.8% 三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏 2022/06/02 三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏 Google AI服務 禁製作Deepfake影片 2022/06/02 Google AI服務 禁製作Deepfake影片 智能奶嘴取代抽血 檢測早產嬰電解質水平 2022/06/01 智能奶嘴取代抽血 檢測早產嬰電解質水平 全球最快超級電腦 美Frontier擊敗日本富岳 2022/06/01 全球最快超級電腦 美Frontier擊敗日本富岳 Google