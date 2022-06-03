人生如創業 未來需保持希望

一名合作多年的好同事上周離港移民英國，多年感情自然會到機場送行。之前一次去到香港國際機場已經是兩年前，但記憶中機場已經大變樣——駕車途中只見機場公路冷冷清清，連機場巴士和的士也沒有，收費站也不知在何時

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