人生如創業 未來需保持希望 行政人員版 2022/06/03 分享： 分享： 一名合作多年的好同事上周離港移民英國，多年感情自然會到機場送行。之前一次去到香港國際機場已經是兩年前，但記憶中機場已經大變樣——駕車途中只見機場公路冷冷清清，連機場巴士和的士也沒有，收費站也不知在何時 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 AI讀寫能力預篩選 及早助初小生 2022/05/30 AI讀寫能力預篩選 及早助初小生 穩定幣不穩定 投資者昂貴一課 2022/05/27 穩定幣不穩定 投資者昂貴一課 創業者勝出IPHatch 贏得專利應用 2022/05/23 創業者勝出IPHatch 贏得專利應用 Reframing式思考 重整心態助抗逆 2022/05/20 Reframing式思考 重整心態助抗逆 XR技術拍攝舞台 真實虛擬增互動 2022/05/16 XR技術拍攝舞台 真實虛擬增互動 疫情 創業 移民 香港國際機場