「4 Day Week Global」 倡導企業轉4天工作 行政人員版 2022/06/03 分享： 分享： 【本報訊】新冠疫情期間，許多企業都改變工作模式，例如推行混合辦公，及實施每周4天工作制等彈性上班安排，降低因社交接觸受感染的機會。但早於疫情發生前的2018年，新西蘭企業家Andrew Barnes已 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 「移動廣告專員」 背着iPad漫遊澀谷 2022/06/02 「移動廣告專員」 背着iPad漫遊澀谷 調查：10大離職原因 員工首重管理質素 2022/06/01 調查：10大離職原因 員工首重管理質素 蘇格蘭小島年薪61萬 聘「5個小孩的校長」 2022/05/31 蘇格蘭小島年薪61萬 聘「5個小孩的校長」 重寫履歷表7大注意 總結經驗與新職相關性 2022/05/30 重寫履歷表7大注意 總結經驗與新職相關性 招聘藉性格測試 須留意工具6缺點 2022/05/27 招聘藉性格測試 須留意工具6缺點 工作時數