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OCEAN MARINI山海雙景

置業家居 2022/06/04

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單位：1A座中層B室

實用面積：814平方呎

間隔：3房1套連工人套

叫租：$30,000（呎租：$36.9）

單位提供：中原（93111078）

作者：馮嘉莉

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

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