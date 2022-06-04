OCEAN MARINI山海雙景 置業家居 2022/06/04 分享： 分享： 單位：1A座中層B室 實用面積：814平方呎 間隔：3房1套連工人套 叫租：$30,000（呎租：$36.9） 單位提供：中原（93111078） 作者：馮嘉莉 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 日出康城OCEAN MARINI 約50伙放租 入場租金$1.6萬起 今日 日出康城OCEAN MARINI 約50伙放租 入場租金$1.6萬起 收樓質素不俗 惟清潔問題待改善【獲91分】 今日 收樓質素不俗 惟清潔問題待改善【獲91分】 你可能感興趣 日出康城OCEAN MARINI 約50伙放租 入場租金$1.6萬起 今日 01:00 日出康城OCEAN MARINI 約50伙放租 入場租金$1.6萬起 收樓質素不俗 惟清潔問題待改善【獲91分】 今日 01:00 收樓質素不俗 惟清潔問題待改善【獲91分】 最新專欄文章 更多 日出康城OCEAN MARINI 約50伙放租 入場租金$1.6萬起 今日 日出康城OCEAN MARINI 約50伙放租 入場租金$1.6萬起 收樓質素不俗 惟清潔問題待改善【獲91分】 今日 收樓質素不俗 惟清潔問題待改善【獲91分】 明翹匯區內新星 約60伙放租 1房$1.25萬起 2022/05/21 明翹匯區內新星 約60伙放租 1房$1.25萬起 玄關備感應式電燈 設計貼心【獲74分】 2022/05/21 玄關備感應式電燈 設計貼心【獲74分】 明翹匯3房開揚景 2022/05/21 明翹匯3房開揚景 OCEAN MARINI 將軍澳 驗樓 物業出租 日出康城