收樓質素不俗 惟清潔問題待改善【獲91分】

本刊記者日前與驗樓師陳智康（康Sir）一同驗收了OCEAN MARINI的1B座中低層A室，單位的實用面積為548平方呎，屬2房間隔。單位整體表現不俗，並無發現如滲水等重大問題，惟清潔問題有待改善。

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