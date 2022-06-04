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西日料理餐廳KAKU 甫開業即禁堂食 嘆疫情下生意難做

置業家居 2022/06/04

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屯馬綫自去年6月通車以來，令土瓜灣、新蒲崗等舊區的交通便捷不少，亦帶旺區內人流。惟第五波疫情嚴峻，晚市禁堂食措施亦維持逾3個月，對食肆造成很大打擊。位於土瓜灣的一家西日FUSION餐廳--KAKU自去

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欄名 : 地區‧人‧情

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