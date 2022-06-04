西日料理餐廳KAKU 甫開業即禁堂食 嘆疫情下生意難做 置業家居 2022/06/04 分享： 分享： 屯馬綫自去年6月通車以來，令土瓜灣、新蒲崗等舊區的交通便捷不少，亦帶旺區內人流。惟第五波疫情嚴峻，晚市禁堂食措施亦維持逾3個月，對食肆造成很大打擊。位於土瓜灣的一家西日FUSION餐廳--KAKU自去 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 《全民造星III》Sobi教唱歌做歌手 雙綫發展 繼續追夢 2022/05/28 《全民造星III》Sobi教唱歌做歌手 雙綫發展 繼續追夢 劇本殺體驗館LARPHUB 全新遊戲概念 自創本土故事 傳遞社會信息 2022/05/21 劇本殺體驗館LARPHUB 全新遊戲概念 自創本土故事 傳遞社會信息 藝人余曉彤推海洋友善防曬乳 宣揚防曬「SUN」態度 2022/05/14 藝人余曉彤推海洋友善防曬乳 宣揚防曬「SUN」態度 全港首間 壽喜燒外賣專門店 家中歎A5+和牛 疫下突圍 半年極速回本 2022/05/07 全港首間 壽喜燒外賣專門店 家中歎A5+和牛 疫下突圍 半年極速回本 智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動 2022/04/30 智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動 Fusion 啟岸巷子 餐廳 疫情