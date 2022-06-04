二手微熱狀態 一手貨如輪轉

無可否認，今年樓市相當困難的一年，在過去的第五波疫情下，令今年上半年，無論一、二手成交量均較去年顯著回落三、四成，幸好近月疫情已顯著緩和，盡管中港通關仍然「遙遙無期」，不過相信大家亦期盼着最好時刻的來臨，二手註冊量已經連升3個月，回升至每月4,000至5,000宗的二手「微熱狀態」，同時間新盤市場持續熾熱，發展商推盤攻勢一浪接一浪，新盤貨如輪轉，4月份新盤市場賣1,000伙，5月份賣1,500伙，期間6月份可達2,000伙。

筍盤被消化 樓市再整固

連月來無論一手、二手市場均拾級而上，今年2月份二手註冊量只有2,500多宗，3月份已回升至2,800多宗，受惠於4月21日社交距離放寬，4月份二手註冊量顯著回升至3,700多宗，5月份二手交投更逼近5,000宗的近9個月新高。

受惠於疫情放緩，近月樓市氣氛已顯著改善，無論一、二手成交量均顯著增加，令整體5月份的樓市註冊量亦逼近8,000宗的水平，較4月份的4,850宗大幅增加65%，亦是自去年7月的9,900宗以來近10個月的新高水平，一、二手成交增加的同時，連帶非住宅的成交亦有所增加，特別是早前有投資者拆售車位，反應亦相當理想。

盡管加息陰霾仍然存在，踏入6、7月份美國聯儲局已預告將分別再加息半厘，換言之在暑假結束前美國息口將調高1厘，雖然香港仍未跟隨美國加息，但市民入市心態難免變得審慎，相信未來一段時間，二手註冊量或會維持每月4,000至5,000宗的「微熱狀態」。

所謂「微熱狀態」是因為整體當整體二手筍盤賣得七七八八，加上業主亦只會趁機提高叫價，但買家又維持審慎，樓市又會再次進入整固期，除非市況持續暢旺，否則二手維持長期處於熾熱境況，以現時的情況來看，二手要回升至去年初每月6,000宗以上成交，確實有一定困難。

一二手上半年成交齊跌

總括而言，或許今年是過去數年最困難的一年，綜合今年首5個月的一、二手市況，截至目前為止，今年新盤銷售至今只有約3,500宗成交，預期整體上半年亦只會有5,000至5,500宗成交，較去年上半年的8,680宗急跌近四成，二手市場跌幅亦不遑多讓，首5個月整體二手註冊量只有17,500宗，預計整體上半年只有22,000宗，較去年上半年的33,000宗，大幅減少33%。期望下半年的樓市可以維持二手微熱，一手貨如輪轉。

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▲ 近月疫情顯著緩和，令整體5月份的樓市註冊量逼近8,000宗的水平，按月大幅增加65%。（本刊攝影組）