橫琴灣罕有一綫灣景住宅 加推2至4房 售價￥550萬起 置業家居 2022/06/04 分享： 分享： 位於橫琴富民路的華發廣場II期橫琴灣，以坐擁一綫灣景的罕有住宅物業為賣點。目前項目加推2至4房戶，售價由￥550萬起。 華發廣場位於橫琴，十字門商務區，緊鄰對岸金融島和口岸服務區。項目佔地9萬平方米，總 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 綠景璽悅灣位處富人區 加推第2幢 ￥353萬起入場 2022/05/28 綠景璽悅灣位處富人區 加推第2幢 ￥353萬起入場 粵海拾桂府加推3至4房戶 售價￥240萬起 2022/05/21 粵海拾桂府加推3至4房戶 售價￥240萬起 九洲保利天和擁交通優勢 推3期高層住宅 共涉1,773伙 2022/04/30 九洲保利天和擁交通優勢 推3期高層住宅 共涉1,773伙 琴澳灣1號 339米高雲端大宅 金融島地標 2房售￥1,258萬起 2022/04/23 琴澳灣1號 339米高雲端大宅 金融島地標 2房售￥1,258萬起 鳳山府享輕軌站優勢 連裝修售￥256萬起 2022/04/15 鳳山府享輕軌站優勢 連裝修售￥256萬起 人民幣 樓價 深圳 豪宅 澳門 珠海 橫琴 華發廣場