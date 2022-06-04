橫琴灣罕有一綫灣景住宅 加推2至4房 售價￥550萬起

位於橫琴富民路的華發廣場II期橫琴灣，以坐擁一綫灣景的罕有住宅物業為賣點。目前項目加推2至4房戶，售價由￥550萬起。

華發廣場位於橫琴，十字門商務區，緊鄰對岸金融島和口岸服務區。項目佔地9萬平方米，總

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