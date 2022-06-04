  • 29°C
香港時間 : 2022604日 (六) 01:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

橫琴灣罕有一綫灣景住宅 加推2至4房 售價￥550萬起

置業家居 2022/06/04

分享：

分享：

位於橫琴富民路的華發廣場II期橫琴灣，以坐擁一綫灣景的罕有住宅物業為賣點。目前項目加推2至4房戶，售價由￥550萬起。

華發廣場位於橫琴，十字門商務區，緊鄰對岸金融島和口岸服務區。項目佔地9萬平方米，總

...

欄名 : 國內置業

最新專欄文章 更多

綠景璽悅灣位處富人區 加推第2幢 ￥353萬起入場
2022/05/28
綠景璽悅灣位處富人區 加推第2幢 ￥353萬起入場
粵海拾桂府加推3至4房戶 售價￥240萬起
2022/05/21
粵海拾桂府加推3至4房戶 售價￥240萬起
九洲保利天和擁交通優勢 推3期高層住宅 共涉1,773伙
2022/04/30
九洲保利天和擁交通優勢 推3期高層住宅 共涉1,773伙
琴澳灣1號 339米高雲端大宅 金融島地標 2房售￥1,258萬起
2022/04/23
琴澳灣1號 339米高雲端大宅 金融島地標 2房售￥1,258萬起
鳳山府享輕軌站優勢 連裝修售￥256萬起
2022/04/15
鳳山府享輕軌站優勢 連裝修售￥256萬起
人民幣 樓價 深圳 豪宅 澳門 珠海 橫琴 華發廣場

上一篇文章

二手微熱狀態 一手貨如輪轉

下一篇文章

倫敦N8, Thames City 坐落泰晤士河畔 近地鐵站配套完善
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？