倫敦N8, Thames City 坐落泰晤士河畔 近地鐵站配套完善 置業家居 2022/06/04 分享： 分享： 英國倫敦九榆樹重建區（Nine Elms），為少數位於倫敦城內的大型重建規劃，兼享充足綠化空間及完善配套。該區最新有泰晤士河畔住宅項目Thames City的N8在港推售，提供近300伙，且將於今年第 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 曼徹斯特Uptown享河景近商業區 1房售價$229.5萬起 2022/05/28 曼徹斯特Uptown享河景近商業區 1房售價$229.5萬起 英國伯明翰The Wharf Buildings, Glasswater Locks 市中心河畔住宅 提供1房至2房 入場費$264萬起 2022/05/21 英國伯明翰The Wharf Buildings, Glasswater Locks 市中心河畔住宅 提供1房至2房 入場費$264萬起 倫敦Prince of Wales Drive享雙鐵路優勢 1房入場費$802.1萬起 2022/05/14 倫敦Prince of Wales Drive享雙鐵路優勢 1房入場費$802.1萬起 新加坡Altez現樓豪宅 複式及頂層戶 盡覽聖淘沙海景 2022/05/07 新加坡Altez現樓豪宅 複式及頂層戶 盡覽聖淘沙海景 布里斯本Queen's Wharf Tower位處CBD 坐擁河景 1成首期$32.6萬上車 2022/04/30 布里斯本Queen's Wharf Tower位處CBD 坐擁河景 1成首期$32.6萬上車 英國 倫敦 海外物業 英鎊