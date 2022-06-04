3. BOSCH嵌入式抽油煙機電磁爐 PXX875D67E

將電磁爐和抽油煙機二合為一，配備的全自動通風系統可抽走蒸氣和氣味，當中的空氣素質傳感器會不斷檢測空氣中的氣味，並自動調節通風水平，讓廚房保持清新。

它備有超廣闊觸控面板，全長30厘米，用家可通過合併或拆

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