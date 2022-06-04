3. BOSCH嵌入式抽油煙機電磁爐 PXX875D67E 置業家居 2022/06/04 分享： 分享： 將電磁爐和抽油煙機二合為一，配備的全自動通風系統可抽走蒸氣和氣味，當中的空氣素質傳感器會不斷檢測空氣中的氣味，並自動調節通風水平，讓廚房保持清新。 它備有超廣闊觸控面板，全長30厘米，用家可通過合併或拆 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 嵌入式家電 廚房美觀省空間 今日 嵌入式家電 廚房美觀省空間 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 今日 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 今日 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 設有駐場產品顧問 度身訂造嵌入式家電 今日 設有駐場產品顧問 度身訂造嵌入式家電 你可能感興趣 嵌入式家電 廚房美觀省空間 今日 01:00 嵌入式家電 廚房美觀省空間 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 今日 01:00 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 今日 01:00 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 最新專欄文章 更多 嵌入式家電 廚房美觀省空間 今日 嵌入式家電 廚房美觀省空間 設有駐場產品顧問 度身訂造嵌入式家電 今日 設有駐場產品顧問 度身訂造嵌入式家電 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 今日 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 今日 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力 2022/05/21 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力