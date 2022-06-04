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4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700

置業家居 2022/06/04

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它備有三點測溫烤肉針，用家只需將餐點放入焗爐中，從功能表選擇食材類別與重量，接着將多點測溫烤肉針插入食物，再按下啟動鍵即可自動判斷食材內的中心溫度。此外，機內設有多款自動烹調程式，用家只需在控制面板中

...

欄名 : 家居頭條

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