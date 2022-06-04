設有駐場產品顧問 度身訂造嵌入式家電 置業家居 2022/06/04 分享： 分享： 【有用資訊】Bosch Galleria全新旗艦體驗中心設有駐場產品顧問，帶領顧客體驗及選擇合適產品。除了解答功能上的問題，亦能剖析香港不同廚房格局的設計及嵌入式家電所需空間等技術性問題。由購買、安裝 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 嵌入式家電 廚房美觀省空間 今日 嵌入式家電 廚房美觀省空間 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 今日 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 3. BOSCH嵌入式抽油煙機電磁爐 PXX875D67E 今日 3. BOSCH嵌入式抽油煙機電磁爐 PXX875D67E 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 今日 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 你可能感興趣 嵌入式家電 廚房美觀省空間 今日 01:00 嵌入式家電 廚房美觀省空間 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 今日 01:00 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 3. BOSCH嵌入式抽油煙機電磁爐 PXX875D67E 今日 01:00 3. BOSCH嵌入式抽油煙機電磁爐 PXX875D67E 最新專欄文章 更多 嵌入式家電 廚房美觀省空間 今日 嵌入式家電 廚房美觀省空間 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 今日 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 3. BOSCH嵌入式抽油煙機電磁爐 PXX875D67E 今日 3. BOSCH嵌入式抽油煙機電磁爐 PXX875D67E 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 今日 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力 2022/05/21 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力