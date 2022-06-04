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嵌入式家電 廚房美觀省空間

置業家居 2022/06/04

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走進小空間及開放式廚房，各種家電擺放在枱面，總是顯得雜亂無章。嵌入式廚房則打破常規，將家電嵌入到櫥櫃中，與櫥櫃合為一體。不單止更節省空間，亦能提升廚房的時尚感，是次精選4款嵌入式電器作介紹。

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欄名 : 家居頭條

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