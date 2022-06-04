嵌入式家電 廚房美觀省空間 置業家居 2022/06/04 分享： 分享： 走進小空間及開放式廚房，各種家電擺放在枱面，總是顯得雜亂無章。嵌入式廚房則打破常規，將家電嵌入到櫥櫃中，與櫥櫃合為一體。不單止更節省空間，亦能提升廚房的時尚感，是次精選4款嵌入式電器作介紹。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 今日 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 3. BOSCH嵌入式抽油煙機電磁爐 PXX875D67E 今日 3. BOSCH嵌入式抽油煙機電磁爐 PXX875D67E 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 今日 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 設有駐場產品顧問 度身訂造嵌入式家電 今日 設有駐場產品顧問 度身訂造嵌入式家電 你可能感興趣 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 今日 01:00 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 3. BOSCH嵌入式抽油煙機電磁爐 PXX875D67E 今日 01:00 3. BOSCH嵌入式抽油煙機電磁爐 PXX875D67E 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 今日 01:00 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 最新專欄文章 更多 設有駐場產品顧問 度身訂造嵌入式家電 今日 設有駐場產品顧問 度身訂造嵌入式家電 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 今日 4. 西門子嵌入式蒸焗爐 iQ700 3. BOSCH嵌入式抽油煙機電磁爐 PXX875D67E 今日 3. BOSCH嵌入式抽油煙機電磁爐 PXX875D67E 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 今日 2. BOSCH嵌入式洗碗碟機 SMD6ZCX50E 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力 2022/05/21 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力