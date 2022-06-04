Art Basel Hong Kong 2022 環球藝術連綫

為期5天的巴塞爾藝術香港展會2022，剛於上周日（29日）閉幕。今年的藝術界盛事，再度以混合形式進行實體及網上展覽（Art Basel Live），130間藝廊雲集香港會議展覽中心，令1號場館回復熱鬧

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