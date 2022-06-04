Art Basel Hong Kong 2022 環球藝術連綫 置業家居 2022/06/04 分享： 分享： 為期5天的巴塞爾藝術香港展會2022，剛於上周日（29日）閉幕。今年的藝術界盛事，再度以混合形式進行實體及網上展覽（Art Basel Live），130間藝廊雲集香港會議展覽中心，令1號場館回復熱鬧 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家‧藝術 最新專欄文章 更多 Boca Do Lobo 收藏級藝術家具 2022/04/30 Boca Do Lobo 收藏級藝術家具 TREE環保時尚家品 注入多國風情 2021/06/12 TREE環保時尚家品 注入多國風情 TREE全新系列 締造環保時尚 2021/03/20 TREE全新系列 締造環保時尚 得獎「女神鏡」 冧爆情人 2021/02/06 得獎「女神鏡」 冧爆情人 WUUK視頻門鈴 人臉辨識兼可夜視 2021/02/06 WUUK視頻門鈴 人臉辨識兼可夜視 Art Basel 展覽 香港會議展覽中心 裝置藝術 消費資訊 網上交易平台