  • 29°C
香港時間 : 2022604日 (六) 01:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藍灣半島海景2房 09年貨升值$485萬

置業家居 2022/06/04

分享：

分享：

利嘉閣武秉強表示，小西灣藍灣半島1座中低層E室，實用面積451呎，2房間隔，外望享海景，以$820萬易手，實用呎價$18,182。原業主於2009年以約$335萬購入上述單位，因移民而放盤，現帳面獲利

...

欄名 : 香港區最新成交

最新專欄文章 更多

海怡半島739呎 持貨3年餘蝕$152萬
今日
海怡半島739呎 持貨3年餘蝕$152萬
貝沙灣1,296呎 連車位$4,100萬轉手
今日
貝沙灣1,296呎 連車位$4,100萬轉手
俊傑花園東南3房 01年業主勁賺$1,142萬
今日
俊傑花園東南3房 01年業主勁賺$1,142萬
荷李活華庭615呎 移民盤$1,084萬易主
今日
荷李活華庭615呎 移民盤$1,084萬易主
天寶大廈1,141呎 $2,403.8萬連車位成交
今日
天寶大廈1,141呎 $2,403.8萬連車位成交
物業買賣 小西灣 藍灣半島

上一篇文章

相思灣海邊小屋 受外籍客青睞

下一篇文章

康怡花園中層2房 實用呎價$15,553
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？