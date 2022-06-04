藍灣半島海景2房 09年貨升值$485萬

利嘉閣武秉強表示，小西灣藍灣半島1座中低層E室，實用面積451呎，2房間隔，外望享海景，以$820萬易手，實用呎價$18,182。原業主於2009年以約$335萬購入上述單位，因移民而放盤，現帳面獲利

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