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康怡花園中層2房 實用呎價$15,553

置業家居 2022/06/04

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美聯蕭俊健表示，鰂魚涌康怡花園G座中低層3室，實用面積524呎，建築面積642呎，為2房間隔，原業主叫價約$870萬，單位獲同區用家垂青，議價後終以$815萬成交，實用呎價$15,553。原業主於

...

欄名 : 香港區最新成交

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康怡花園 鰂魚涌 物業買賣

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