康怡花園中層2房 實用呎價$15,553 置業家居 2022/06/04 分享： 分享： 美聯蕭俊健表示，鰂魚涌康怡花園G座中低層3室，實用面積524呎，建築面積642呎，為2房間隔，原業主叫價約$870萬，單位獲同區用家垂青，議價後終以$815萬成交，實用呎價$15,553。原業主於 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 香港區最新成交 最新專欄文章 更多 海怡半島739呎 持貨3年餘蝕$152萬 今日 海怡半島739呎 持貨3年餘蝕$152萬 貝沙灣1,296呎 連車位$4,100萬轉手 今日 貝沙灣1,296呎 連車位$4,100萬轉手 俊傑花園東南3房 01年業主勁賺$1,142萬 今日 俊傑花園東南3房 01年業主勁賺$1,142萬 荷李活華庭615呎 移民盤$1,084萬易主 今日 荷李活華庭615呎 移民盤$1,084萬易主 天寶大廈1,141呎 $2,403.8萬連車位成交 今日 天寶大廈1,141呎 $2,403.8萬連車位成交 康怡花園 鰂魚涌 物業買賣