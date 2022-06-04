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城市花園街景3房 低市價一成沽

置業家居 2022/06/04

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世紀21北山嚴智贇表示，北角城市花園14座低層C室，實用面積598呎，3房間隔，單位眺望南面開揚街景，成交價$938萬，實用呎價$15,686，低於市價一成，新買家為區外首置者。原業主於2017年2月

...

欄名 : 香港區最新成交

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