中西區租盤增 寶翠園2房月租$2.95萬 置業家居 2022/06/04 分享： 分享： 【名校網搶手租盤最新市況──港島區11及12校網】港島中西區及灣仔區均享名校網，區內校網屋苑均受具實力的家庭客追捧，近日查詢個案已見回穩，當中屬11校網的中西區，中原副分區營業經理柳志明表示，該區屋苑 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 內地生重臨 名校網吃香 租務旺季殺到 偷步吼筍盤 今日 內地生重臨 名校網吃香 租務旺季殺到 偷步吼筍盤 何文田、土瓜灣及啟德多新晉 $1.65萬租傲雲峰2房 今日 何文田、土瓜灣及啟德多新晉 $1.65萬租傲雲峰2房 來港內地生減少 名城租盤增租金稍回 今日 來港內地生減少 名城租盤增租金稍回 海濱南岸 上月錄10宗內地生承租 今日 海濱南岸 上月錄10宗內地生承租 你可能感興趣 內地生重臨 名校網吃香 租務旺季殺到 偷步吼筍盤 今日 01:00 內地生重臨 名校網吃香 租務旺季殺到 偷步吼筍盤 何文田、土瓜灣及啟德多新晉 $1.65萬租傲雲峰2房 今日 01:00 何文田、土瓜灣及啟德多新晉 $1.65萬租傲雲峰2房 來港內地生減少 名城租盤增租金稍回 今日 01:00 來港內地生減少 名城租盤增租金稍回 最新專欄文章 更多 內地生重臨 名校網吃香 租務旺季殺到 偷步吼筍盤 今日 內地生重臨 名校網吃香 租務旺季殺到 偷步吼筍盤 海濱南岸 上月錄10宗內地生承租 今日 海濱南岸 上月錄10宗內地生承租 來港內地生減少 名城租盤增租金稍回 今日 來港內地生減少 名城租盤增租金稍回 何文田、土瓜灣及啟德多新晉 $1.65萬租傲雲峰2房 今日 何文田、土瓜灣及啟德多新晉 $1.65萬租傲雲峰2房 建銀趙文利 海通陳彥甫 穩經濟大盤 港股下半年迎反彈 2022/05/30 建銀趙文利 海通陳彥甫 穩經濟大盤 港股下半年迎反彈 尚翹峰 物業出租 中西區 寶翠園