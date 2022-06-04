中西區租盤增 寶翠園2房月租$2.95萬

【名校網搶手租盤最新市況──港島區11及12校網】港島中西區及灣仔區均享名校網，區內校網屋苑均受具實力的家庭客追捧，近日查詢個案已見回穩，當中屬11校網的中西區，中原副分區營業經理柳志明表示，該區屋苑

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