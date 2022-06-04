何文田、土瓜灣及啟德多新晉 $1.65萬租傲雲峰2房

【名校網搶手租盤最新市況──九龍區34及41校網】九龍區的小學34及41校網名校林立，當中34校網涵蓋何文田、土瓜灣及啟德三大區分，以土瓜灣一帶租金最便宜。利嘉閣高級經理黃育華表示，雖然現時有約2成家

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