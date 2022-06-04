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來港內地生減少 名城租盤增租金稍回

置業家居 2022/06/04

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【內地生租樓熱門地區最新市況──新界東】沙田、大埔及白石角一帶的屋苑，由於往返鄰近大學亦算方便，其租盤一向受內地生追捧，綜合多名代理所指，現時內地生已開始於該區出動覓盤，亦已錄部分租務個案，查詢或承租

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欄名 : 封面故事

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