海濱南岸 上月錄10宗內地生承租

【內地生租樓熱門地區最新市況──紅磡區】除新界東一帶屋苑，紅磡屋苑由於比鄰理工大學，故區內屋苑不乏內地生承租。代理指，雖然中港兩地未通關，但近日已陸續有內地生出動搵盤，並錄得租務成交。

太陽物業分行經理

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