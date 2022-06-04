內地生重臨 名校網吃香 租務旺季殺到 偷步吼筍盤 置業家居 2022/06/04 分享： 分享： 6月至8月屬傳統租務旺季，而在旺季來臨前，本刊率先前瞻各區屋苑最新租務情況，作為租賃主力的家長客，亦提前出動睇樓及查詢，至於首季因疫情而退租的內地生，近日亦有重臨之勢，多個鄰近大專院校的屋苑，也頻錄租 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 中西區租盤增 寶翠園2房月租$2.95萬 今日 中西區租盤增 寶翠園2房月租$2.95萬 何文田、土瓜灣及啟德多新晉 $1.65萬租傲雲峰2房 今日 何文田、土瓜灣及啟德多新晉 $1.65萬租傲雲峰2房 來港內地生減少 名城租盤增租金稍回 今日 來港內地生減少 名城租盤增租金稍回 海濱南岸 上月錄10宗內地生承租 今日 海濱南岸 上月錄10宗內地生承租 你可能感興趣 中西區租盤增 寶翠園2房月租$2.95萬 今日 01:00 中西區租盤增 寶翠園2房月租$2.95萬 何文田、土瓜灣及啟德多新晉 $1.65萬租傲雲峰2房 今日 01:00 何文田、土瓜灣及啟德多新晉 $1.65萬租傲雲峰2房 來港內地生減少 名城租盤增租金稍回 今日 01:00 來港內地生減少 名城租盤增租金稍回 最新專欄文章 更多 海濱南岸 上月錄10宗內地生承租 今日 海濱南岸 上月錄10宗內地生承租 來港內地生減少 名城租盤增租金稍回 今日 來港內地生減少 名城租盤增租金稍回 何文田、土瓜灣及啟德多新晉 $1.65萬租傲雲峰2房 今日 何文田、土瓜灣及啟德多新晉 $1.65萬租傲雲峰2房 中西區租盤增 寶翠園2房月租$2.95萬 今日 中西區租盤增 寶翠園2房月租$2.95萬 建銀趙文利 海通陳彥甫 穩經濟大盤 港股下半年迎反彈 2022/05/30 建銀趙文利 海通陳彥甫 穩經濟大盤 港股下半年迎反彈 物業出租