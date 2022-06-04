內地生重臨 名校網吃香 租務旺季殺到 偷步吼筍盤

6月至8月屬傳統租務旺季，而在旺季來臨前，本刊率先前瞻各區屋苑最新租務情況，作為租賃主力的家長客，亦提前出動睇樓及查詢，至於首季因疫情而退租的內地生，近日亦有重臨之勢，多個鄰近大專院校的屋苑，也頻錄租

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