長沙灣映岸 最快下周出擊 主力推1房至2房

市況回穩，焦點盤亦接連出擊，其中，香港小輪發展的長沙灣映岸，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，該盤將於下周上載樓書，並於本月推售，項目提供262伙，將主力推售1房及2房戶，至於示範單位數量，以及

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