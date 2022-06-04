屯門飛揚 已獲批售樓紙 部署本月推出

由長實及新地合作發展的屯門小秀項目第1期，目前命名飛揚，將成為長實今年頭炮項目。長實執行董事趙國雄表示，項目已獲批預售樓花同意書，預料於本月內推出。

長實高級營業經理楊桂玲稱，項目價單及示範單位籌備至最

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