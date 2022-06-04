屯門飛揚 已獲批售樓紙 部署本月推出 置業家居 2022/06/04 分享： 分享： 由長實及新地合作發展的屯門小秀項目第1期，目前命名飛揚，將成為長實今年頭炮項目。長實執行董事趙國雄表示，項目已獲批預售樓花同意書，預料於本月內推出。 長實高級營業經理楊桂玲稱，項目價單及示範單位籌備至最 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 長沙灣喜‧揚 已上載樓書 面積最細183呎 今日 長沙灣喜‧揚 已上載樓書 面積最細183呎 啟德MONACO MARINE 首推低座56伙 折實價$842萬起 今日 啟德MONACO MARINE 首推低座56伙 折實價$842萬起 將軍澳凱柏峰I 涉592伙 2房佔六成 冀本月登場 今日 將軍澳凱柏峰I 涉592伙 2房佔六成 冀本月登場 長沙灣映岸 最快下周出擊 主力推1房至2房 今日 長沙灣映岸 最快下周出擊 主力推1房至2房 長沙灣映岸 預計下周上載樓書 料下月開售 2022/05/21 長沙灣映岸 預計下周上載樓書 料下月開售 一手市場 映岸 飛揚 凱柏峰I MONACO MARINE