將軍澳凱柏峰I 涉592伙 2房佔六成 冀本月登場

作為近年新盤供應庫的將軍澳日出康城，再有全新樓盤準備登場，由信置、嘉華及招商局置地合作發展的11期，其1B期命名為凱柏峰I，信置營業部集團聯席董事田兆源指出，該盤正待批預售樓花同意書，並積極籌備樓書及

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