將軍澳凱柏峰I 涉592伙 2房佔六成 冀本月登場 置業家居 2022/06/04 分享： 分享： 作為近年新盤供應庫的將軍澳日出康城，再有全新樓盤準備登場，由信置、嘉華及招商局置地合作發展的11期，其1B期命名為凱柏峰I，信置營業部集團聯席董事田兆源指出，該盤正待批預售樓花同意書，並積極籌備樓書及 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 長沙灣喜‧揚 已上載樓書 面積最細183呎 今日 長沙灣喜‧揚 已上載樓書 面積最細183呎 啟德MONACO MARINE 首推低座56伙 折實價$842萬起 今日 啟德MONACO MARINE 首推低座56伙 折實價$842萬起 屯門飛揚 已獲批售樓紙 部署本月推出 今日 屯門飛揚 已獲批售樓紙 部署本月推出 長沙灣映岸 最快下周出擊 主力推1房至2房 今日 長沙灣映岸 最快下周出擊 主力推1房至2房 長沙灣映岸 預計下周上載樓書 料下月開售 2022/05/21 長沙灣映岸 預計下周上載樓書 料下月開售 一手市場 映岸 飛揚 凱柏峰I MONACO MARINE