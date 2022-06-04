啟德MONACO MARINE 首推低座56伙 折實價$842萬起 置業家居 2022/06/04 分享： 分享： 由會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE，亦公布項目低座單位首張價單，涉及56伙，實用面積介乎324至768方呎，定價由$957.2萬至$2,199.6萬，呎價$27,404至$34,061， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 長沙灣喜‧揚 已上載樓書 面積最細183呎 今日 長沙灣喜‧揚 已上載樓書 面積最細183呎 將軍澳凱柏峰I 涉592伙 2房佔六成 冀本月登場 今日 將軍澳凱柏峰I 涉592伙 2房佔六成 冀本月登場 屯門飛揚 已獲批售樓紙 部署本月推出 今日 屯門飛揚 已獲批售樓紙 部署本月推出 長沙灣映岸 最快下周出擊 主力推1房至2房 今日 長沙灣映岸 最快下周出擊 主力推1房至2房 長沙灣映岸 預計下周上載樓書 料下月開售 2022/05/21 長沙灣映岸 預計下周上載樓書 料下月開售 一手市場 映岸 飛揚 凱柏峰I MONACO MARINE