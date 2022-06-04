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啟德MONACO MARINE 首推低座56伙 折實價$842萬起

置業家居 2022/06/04

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由會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE，亦公布項目低座單位首張價單，涉及56伙，實用面積介乎324至768方呎，定價由$957.2萬至$2,199.6萬，呎價$27,404至$34,061，

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欄名 : 新盤速遞

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一手市場 映岸 飛揚 凱柏峰I MONACO MARINE

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