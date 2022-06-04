長沙灣喜‧揚 已上載樓書 面積最細183呎 置業家居 2022/06/04 分享： 分享： 喜雋發展的長沙灣住宅項目，目前命名為喜‧揚（J Loft），提供83伙，經已上載樓書，項目銷售部署進入直路。據資料顯示，項目提供83伙，實用面積介乎183至429平方呎，提供開放式至2房間隔選擇，當中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德MONACO MARINE 首推低座56伙 折實價$842萬起 今日 啟德MONACO MARINE 首推低座56伙 折實價$842萬起 將軍澳凱柏峰I 涉592伙 2房佔六成 冀本月登場 今日 將軍澳凱柏峰I 涉592伙 2房佔六成 冀本月登場 屯門飛揚 已獲批售樓紙 部署本月推出 今日 屯門飛揚 已獲批售樓紙 部署本月推出 長沙灣映岸 最快下周出擊 主力推1房至2房 今日 長沙灣映岸 最快下周出擊 主力推1房至2房 長沙灣映岸 預計下周上載樓書 料下月開售 2022/05/21 長沙灣映岸 預計下周上載樓書 料下月開售 一手市場 映岸 飛揚 凱柏峰I MONACO MARINE