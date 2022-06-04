長沙灣喜‧揚 已上載樓書 面積最細183呎

喜雋發展的長沙灣住宅項目，目前命名為喜‧揚（J Loft），提供83伙，經已上載樓書，項目銷售部署進入直路。據資料顯示，項目提供83伙，實用面積介乎183至429平方呎，提供開放式至2房間隔選擇，當中

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