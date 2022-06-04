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美國加息半厘 CCL按周微跌0.1%

置業家居 2022/06/04

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美國加息半厘，拖累中細價樓回軟，中原城市領先指數（CCL）最新報180.97點（根據5月23日至5月29日簽訂的正式買賣合約，5月9日至5月15日簽訂的臨時買賣合約計算），按周微跌0.1%。

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