亞洲最大型戶外NFT藝術展覽 數碼名作大晒冷 副刊版 2022/06/04 分享： 分享： Art Central及Art Basel等展覽剛剛落幕，現在輪到NFT藝術上場。中環海濱活動空間現正舉行全亞洲最大型戶外NFT藝術展覽「ARTAVERSE」，由即日起至6月12日，展出過千件現時最 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 PMQ山林祭周末市集 雲集本地戶外品牌及特色工作坊 今日 PMQ山林祭周末市集 雲集本地戶外品牌及特色工作坊 香港體育學院30周年巡迴展 互動專區免費入場 2022/05/30 香港體育學院30周年巡迴展 互動專區免費入場 會展站正式開通 重訪灣仔新舊地標 2022/05/27 會展站正式開通 重訪灣仔新舊地標 綠色力量免費網上導賞團 大潭四塘美景歷史路綫 2022/05/21 綠色力量免費網上導賞團 大潭四塘美景歷史路綫 挪亞方舟全新綠遊活動 農莊導賞．森系市集．工作坊 2022/05/14 挪亞方舟全新綠遊活動 農莊導賞．森系市集．工作坊 中環 設計 展覽 表演 繪畫 攝影 元宇宙 虛擬貨幣 NFT 丁子朗