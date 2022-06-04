PMQ山林祭周末市集 雲集本地戶外品牌及特色工作坊 副刊版 2022/06/04 分享： 分享： 郊野戶外風吹得熾熱，喜愛行山露營友，不妨到訪即日起至6月5日在中環舉行的「PMQ山林祭」。有各路山野愛好者、設計師、環境錄音師、生態教育團體、本地種植單位等坐鎮，以港島徑作藍本，透過互動展示、聲音裝置 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 亞洲最大型戶外NFT藝術展覽 數碼名作大晒冷 今日 亞洲最大型戶外NFT藝術展覽 數碼名作大晒冷 香港體育學院30周年巡迴展 互動專區免費入場 2022/05/30 香港體育學院30周年巡迴展 互動專區免費入場 會展站正式開通 重訪灣仔新舊地標 2022/05/27 會展站正式開通 重訪灣仔新舊地標 綠色力量免費網上導賞團 大潭四塘美景歷史路綫 2022/05/21 綠色力量免費網上導賞團 大潭四塘美景歷史路綫 挪亞方舟全新綠遊活動 農莊導賞．森系市集．工作坊 2022/05/14 挪亞方舟全新綠遊活動 農莊導賞．森系市集．工作坊 品牌 設計 展覽 中環 大自然 行山 市集 露營 PMQ