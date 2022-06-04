PMQ山林祭周末市集 雲集本地戶外品牌及特色工作坊

郊野戶外風吹得熾熱，喜愛行山露營友，不妨到訪即日起至6月5日在中環舉行的「PMQ山林祭」。有各路山野愛好者、設計師、環境錄音師、生態教育團體、本地種植單位等坐鎮，以港島徑作藍本，透過互動展示、聲音裝置

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