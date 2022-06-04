大廚教煮懶人回鍋肉 改用豬腩片更方便 副刊版 2022/06/04 分享： 分享： 回鍋肉惹味濃郁，是不少人到上海館子吃午飯的經濟之選。之所以有「回鍋」之稱，即是再次回鍋烹煮之意。先將五花肉汆水、去油，然後回鑊再炒至入味。 看似多步驟，但實在不難煮，今次請來廚樂坊的總廚黎致偉，教大家煮 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 廚師教室 最新專欄文章 更多 私房菜總廚教煮傳統粵菜 簡易家常版砂鍋花雕雞 2022/05/05 私房菜總廚教煮傳統粵菜 簡易家常版砂鍋花雕雞 90後健身教練教煮 生酮花生南乳炆豬手 2022/04/09 90後健身教練教煮 生酮花生南乳炆豬手 大廚教簡易版咕嚕肉 炸兩次迫出油份 2022/03/19 大廚教簡易版咕嚕肉 炸兩次迫出油份 春日繁花盛放 宅在家15分鐘完成牛油果紅菜頭他他 2022/02/19 春日繁花盛放 宅在家15分鐘完成牛油果紅菜頭他他 烹飪達人教意式茄子薄餅 用茄子代替麵糰另類美味 2022/01/22 烹飪達人教意式茄子薄餅 用茄子代替麵糰另類美味 上海 菜式 超市 海鮮 廚師