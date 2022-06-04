大廚教煮懶人回鍋肉 改用豬腩片更方便

回鍋肉惹味濃郁，是不少人到上海館子吃午飯的經濟之選。之所以有「回鍋」之稱，即是再次回鍋烹煮之意。先將五花肉汆水、去油，然後回鑊再炒至入味。

看似多步驟，但實在不難煮，今次請來廚樂坊的總廚黎致偉，教大家煮

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