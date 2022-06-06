太古地產「書出愛心．十元義賣」將於6月底在太古坊舉行，由即日至6月16日更於網上預售兒童及青少年書籍，一律每本$10。家長更可為有需要的孩子送上好書，購買每張$10慈善書券，助基層學童免費揀選一本書籍

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