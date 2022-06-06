書出愛心網上義賣 副刊版 2022/06/06 分享： 分享： 太古地產「書出愛心．十元義賣」將於6月底在太古坊舉行，由即日至6月16日更於網上預售兒童及青少年書籍，一律每本$10。家長更可為有需要的孩子送上好書，購買每張$10慈善書券，助基層學童免費揀選一本書籍 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : News 最新專欄文章 更多 KFC 聯乘Pizza Hut 推出蒜蓉包爆脆雞 今日 KFC 聯乘Pizza Hut 推出蒜蓉包爆脆雞 Gusteau's X The Balvenie 推出父親節 Whisky Food Pairing 套裝 2022/06/03 Gusteau's X The Balvenie 推出父親節 Whisky Food Pairing 套裝 STEM恐龍科學夏令營 2022/05/31 STEM恐龍科學夏令營 東海堂推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕 2022/05/30 東海堂推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕 傳誠之旅體驗式展覽 2022/05/28 傳誠之旅體驗式展覽 閱讀 太古 太古地產 正能量