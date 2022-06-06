上海算是解封，但因很多公司還未真復工，所以大家有一點空閒時間上街走走。眼見朋友圈最多人做的，是去剪頭髮，二是嘗試去飲咖啡。才發現，大部分館子還沒開門，或至少不能堂食。於是不少人是叫了小龍蝦，帶上啤酒汽水就到空地上「野餐」。

新的「測核酸以續命式」生活，最大問題當然是算起來，就得每兩天要去測一次，並以此作為常態。人們計算過，因為核酸結果要等成十個鐘才出（付費的則四小時），所以最好在晚上做，於是出現的困局是晚上到處出現檢核酸人龍。隔天每人就得排上大半小時隊，時間成本可想而知。

以現在的核酸檢測情況，不少朋友還是認為，能不出門就先不出了（出門進場所就意味要有七十二小時核酸陰性報告），因為要拿核酸結果來「續航」實在有風險。

現在固定場所，如大工作園區、居住區或商圈會有核酸檢測點，另外街道上增設了幾千座小小的核酸亭，還有流動核酸車，超過一萬個檢測點。但問題是，幫你做檢測的人，大部分是新手上路。手勢不好不在話下，不是專業人員，背景及教育差異，質素參差可想而知。真不知會否出現錯配樣本，交差混染各種問題，令樣本的準確性也成疑。有個相熟距離不遠的創意園中的核酸亭，甚至發現有帶紅碼的檢測人員上班！

這種剛解封後的亂象，可能得持續一陣。但由於交通至少是開放了，一些之前怕怕但走不到的人，就索性先離開避一避。但反過來，亦有之前離開了的人，想辦法回上海。這才發現，起碼以上周的查察，原來到八月之前，基本上難找到香港飛上海的航班。港人現想返內地原來相當困難，飛機短期內沒班次。陸路經深圳或珠海，買不到車票，亦訂不到隔離酒店。