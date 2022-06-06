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減肥並不難

副刊版 2022/06/06

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上回提及男朋友買了裹蒸糭回家應節，知道即使去掉了五花腩仍會致肥後，便把剩餘的糭子都送給同事。雖然端午已過，但相信不少朋友家中的雪櫃仍存了不少糭子吧，我的男朋友也不例外，這是他繼裹蒸糭後，另一重蹈覆轍的「傑作」，因此，必須記一筆以作教訓。

話說上周，回家打開冰箱，裏面放滿了鹼水糭：有豆沙餡、有蓮蓉餡，他說：「你說五花腩的脂肪會溶到糯米和綠豆中，但臨近佳節卻到處都在賣糭，實在很難抵抗其誘惑，所以，我今次買了半打鹼水糭回家！既可應節又不會致肥！」

我說：「我的確有說過裹蒸糭屬高脂肪和高卡路里食物，但卻沒說過鹼水糭就不致肥呀！」

「鹼水糭主要成分為糯米和鹼水，但餡料則加入了紅豆或蓮蓉、砂糖和植物油。一隻約二百二十克豆沙鹼水糭便有四百零五卡，約兩碗飯的熱量。當中含有兩茶匙油和四茶匙糖呢！如果再沾上砂糖，這個端午吃掉六隻鹼水糭後，相信體重升至少一磅……」我續解釋說。

男朋友仰天長歎：「那豈不是又要把糭子送人？我只想好好應節但又不會肥，減肥好難呢！」

應節當然要吃糭子，減肥也要過節，但進食分量要控制。例如整個端午節期間控制分量於兩隻內，再將其餘餐數的油份扣減，配合運動，要邊吃糭子邊減肥相信並不難呢！

撰文 : 盧綺欣

欄名 : 營營樂樂

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