當人們漸漸意識到糖對健康的禍害，連世衛也說明人體每日最多只能攝取少於五茶匙糖時，很多汽水品牌都開始在這議題上做「公關」工作。

二○一五年，就有著名汽水品牌向美國科羅拉多大學的「全球能源平衡網絡」（The Global Energy Balance Network，GEBN），捐助一百萬美元研究經費研究肥胖課題。網絡內全是來自不同大學的教授，其中來自南卡羅來納的Steven N. Blair，在短片揚言體重跟汽水和快餐毫無關係，他說：「那些以流行文化和科普做專題的傳媒，太聚焦於『噢，他們吃太多、吃太多、吃太多了」的論述及怪責含糖飲料上，根本並無有力證據證明汽水是致肥原因。」言論恰當與否，諸君心中有數。

美國有三分之二人口有肥胖和過重問題，若說他們的飲食、包括快餐、薯條、汽水全都非致肥元兇，實太牽強。Steven N. Blair在短片暗示，不做運動才是致肥的原因。當時，這個研究捐款行動並無人知悉，後經《紐約時報》調查和踢爆，才洞悉箇中千絲萬縷的關係。

在公眾輿論壓力下，該網絡把這段問題短片下架，並說那只是Steven N. Blair的個人言論，並不代表GEBN的立場，後來更要將百萬美元捐款退回給汽水商，才能平息輿論。

這只是冰山一角，汽水品牌的甜頭游說（Lobbying）招數層出不窮。再舉一例，慈善團體救助兒童會（Save the Children）的美國分會，本來一直大力倡議美國政府立法徵收汽水稅，但到二○一○年，他們突然停止了這個倡議行動。原因？他們接受了兩大汽水品牌的五百萬美元捐款。

每人都有一條綫，只是每人那條綫的高低有所不同，這樣的「公關」仍大有人在做，當然，利誘甜頭在前即把持不住的，仍會陸續發生。