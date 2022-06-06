帝苑X日本HABA美顏下午茶 送$2,500亮肌保濕套裝禮品 副刊版 2022/06/06 分享： 分享： 踏入初夏，陽光明媚，最適合跟陽光玩遊戲，不過紫外綫無所不在，是肌膚的大敵。帝苑酒店J's Bar Bistro與日本北海道護膚品牌HABA聯手推出全新的「雪白極緻下午茶」，12款鹹甜點集合新鮮、貴氣食 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 瞬間拼地球廢物再生展覽 3米高環保藝術衝擊視覺 2022/06/03 瞬間拼地球廢物再生展覽 3米高環保藝術衝擊視覺 瑰麗酒店西班牙餐廳Bayfare Social 新主廚推全新餐單 2022/06/03 瑰麗酒店西班牙餐廳Bayfare Social 新主廚推全新餐單 如心酒店父親節意式自助餐 人氣小酒館 嘗招牌4道菜 2022/06/01 如心酒店父親節意式自助餐 人氣小酒館 嘗招牌4道菜 Nike成立50周年展覽 4大展區重現張家朗身影 2022/05/30 Nike成立50周年展覽 4大展區重現張家朗身影 西環意菜店改名Trattoria Piccolo 全新形象帶來威尼斯小食 2022/05/30 西環意菜店改名Trattoria Piccolo 全新形象帶來威尼斯小食 產品 日本 品牌 酒店 餐廳 遊戲 法國 尖沙咀 意大利 魚