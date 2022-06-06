帝苑X日本HABA美顏下午茶 送$2,500亮肌保濕套裝禮品

踏入初夏，陽光明媚，最適合跟陽光玩遊戲，不過紫外綫無所不在，是肌膚的大敵。帝苑酒店J's Bar Bistro與日本北海道護膚品牌HABA聯手推出全新的「雪白極緻下午茶」，12款鹹甜點集合新鮮、貴氣食

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