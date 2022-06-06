KFC 聯乘Pizza Hut 推出蒜蓉包爆脆雞 副刊版 2022/06/06 分享： 分享： KFC聯乘Pizza Hut推出期間限定的蒜蓉包爆脆雞（$21.5起）、蒜蓉包巴辣香雞翼（$17起/兩件），將Pizza Hut王牌經典蒜蓉包與爆脆雞及巴辣香雞翼完美融合。蒜蓉包爆脆雞每日於分店即場人 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : News 最新專欄文章 更多 書出愛心網上義賣 今日 書出愛心網上義賣 Gusteau's X The Balvenie 推出父親節 Whisky Food Pairing 套裝 2022/06/03 Gusteau's X The Balvenie 推出父親節 Whisky Food Pairing 套裝 STEM恐龍科學夏令營 2022/05/31 STEM恐龍科學夏令營 東海堂推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕 2022/05/30 東海堂推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕 傳誠之旅體驗式展覽 2022/05/28 傳誠之旅體驗式展覽 麵包 雞翼 Pizza KFC