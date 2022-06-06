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KFC 聯乘Pizza Hut 推出蒜蓉包爆脆雞

副刊版 2022/06/06

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KFC聯乘Pizza Hut推出期間限定的蒜蓉包爆脆雞（$21.5起）、蒜蓉包巴辣香雞翼（$17起/兩件），將Pizza Hut王牌經典蒜蓉包與爆脆雞及巴辣香雞翼完美融合。蒜蓉包爆脆雞每日於分店即場人

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