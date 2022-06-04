高層次檢視醫療政策 增服務效率

經歷第5波新冠肺炎疫情，本港醫療系統嚴重不足之處表露無遺，面對突如其來的疫情，特區政府往往沒法果斷處理，在統籌各部門和公私營醫療機構方面，亦明顯力不從心，導致疫情一發不可收拾。

首批認可院校名單 僅英美名校

要改善本港醫療系統，當然要從多方面着手，其中公營醫療人手短缺是政府長久以來無法妥善處理的問題。為解醫生荒，特區政府放寬海外醫生的執業規定，提出修訂《醫生註冊條例》，並於去年底獲得通過；當局上月公布由特別註冊委員會選定的首批27間認可醫學資格名單，榜上有名的醫學院均為英美名校，僅佔全球有排名的數百間醫學院之少數。

將免試執業資格僅限於由特別委員會規定的指定學府，絕對有欠公允，仿佛只容許Band 1中學的畢業生能免試入讀大學一樣，除了否定其他學校的學生質素，亦一廂情願地認為所有Band 1中學的學生都是頂尖學生；況且，醫學院只是醫生行醫生涯的一個起步點，醫生在不同醫院受訓後的表現及質素，未必與所畢業的醫學院直接掛鈎。現時所訂的免試標準，可算是一個好開始，但未必能完全開放予有質素、熱誠及責任感的醫生來港。

而且，首批認可名單內並沒有來自內地、東南亞以至歐洲的醫學院，雖然當局稱，會盡快將更多院校的課程納入認可名單，但從公眾觀感而言，難免讓人有偏頗崇洋之感。事實上，本港近年已陸續增加每年的醫科生學額，以應付未來的醫護人手需要，但由於本地醫科生訓練需時5至6年，所謂遠水不能救近火，從海外吸納更多有質素的醫生，絕對是較划算，亦有其必要。

由於疫情關係，醫委會由2020年至今，已多次取消海外醫生執業試，雖然只涉及每年數十位海外醫生加入醫療勞動市場，但大部分均是有經驗的醫生，取消海外醫生執業試或打亂他們來港的計劃，令人無所適從，增加他們來港執業的成本，以及增聘醫護人手的難度。

屢停海外醫生執業試 增聘更難

現時醫委會由政府委任的委員佔大比例，相關委員應該沒有誘因與政府政策唱反調，既然本地醫科生的臨床考試亦能因疫情關係延遲舉行，海外醫生執業試卻要多番取消，實在令人費解。

第5波疫情雖然造成人命傷亡，社會及經濟亦大受影響。在醫生人手而言，對於一向緊絀的公營醫護人手，新一批剛畢業的醫科生可說是及時雨，但受到疫情影響，令他們縮減了不少臨床訓練，醫管局有需要對這批新加入市場的醫生增強培訓，以提升公眾信心。

不過，疫情亦有其正面推動作用：疫下很多病人減少外出，遠端醫療的發展如日方中，外展送藥服務亦令病人在家亦能拿到所需藥物。現時大部分輪候過長的公營服務，均是非緊急的專科門診和排期手術服務，若遠端醫療能擴展至不同專科門診服務，例如一些專科覆診，既可減少市民在醫院的等候時間，亦能騰空專科服務人手，主力降低新症輪候時間，配合外展送藥服務，將會相得益彰。

宜擴展遠端醫療 減輪候時間

另外，以往公私營協作計劃能將部分輪候期過長的服務，轉介至私營醫療機構，配合價格管控、用者自付原則，成功為不同非緊急手術以及診症服務減壓；奈何計劃缺乏高層次檢視，予人「頭痛醫頭、腳痛醫腳」之感。新一屆政府必須痛定思痛，高層次檢視各部門，以及公私營可協助的範疇，定性為長遠策略，既可減低資源重疊，亦能令醫療服務更有效率，在增加醫護人手的同時，改善「架床疊屋」的醫療服務及政策，有助減低整體公營服務輪候過長的垢病。（文章只代表個人立場）

▲ 雖然本港近年已陸續增加醫科生學額，但遠水不能救近火，絕對有必要從海外吸納更多有質素的醫生。（資料圖片）