改善環評制度 管制光污染

走在繁華的商住區，抬頭滿目招牌燈光。說招牌燈光，而非燈光招牌，因為燈光「妹仔大過主人婆」，以奪目之勢光照四方，而受害最深的，往往是旁邊的基層劏房戶，那怕房燈全關，仍然「身陷光芒」；然而，香港的光污染還算「公平」，沒貧富之分，豪宅戶也可以是苦主。

豪宅「身陷光芒」 減價3成始租出

筆者曾探訪尖沙咀某高尚住宅的受害者，甫打開大門，「迎賓」的是窗外某冷氣品牌LED廣告牌的強光；好戲在後頭，轉到客廳及主人房，窗景是剛啟用的商場，以及其外牆上直幡般的LED電視，重複播放着閃爍的影片；既然是臨海豪宅，定必有維港「靚景」--對岸大大小小的屋頂招牌燈光。

這樣的處境，不禁想起處理過的另一個豪宅個案：戶主要三度降價，才有租客願意入住此「光天化日」的單位，而減價幅度竟達3成。試問哪位業主，想成為下一個光污染苦主？

香港城市密度高，過度照明帶來的滋擾和耗能問題愈顯嚴峻，必須有可量化的標準才能對症下藥，惟香港在相關法規上卻一概欠奉。環境局在2016年推出《戶外燈光約章》，設下晚上熄燈時間，吸引5,000多個商戶、物管公司及學校等參與，不過約章只屬自願性質，並無強制性，以致環保署對污染者僅能勸導、提供改善建議、派傳單……簡而言之，政策可說是淪為「無牙老虎」。

實施自願約章 無減光滋擾個案

事實上，約章實施後，本港光滋擾數字不跌反升，由2016年的335宗，升至2018年高峰477宗，至2021年回落到353宗，仍然高於2016水平，反映光靠約章，無法對應問題。

管制光污染並非新鮮事，香港綠建環評（BEAM Plus）早在2004年已將此納入綠色建築標準，並多次更新；近日，綠惜地球、香港科技大學及工程顧問團隊更將3年來光污染的研究成果，在國際學術期刊《Science of the Total Environment》發布，當中論及在香港商住混合下，如何模擬計算光害影響，以便選擇合宜緩解措施。

可以預見，隨着政府在郊野地區推出北部都會區、明日大嶼等大型發展項目，光污染問題極可能轉趨尖銳，若不早在規劃階段守住防綫，待大型照具裝上屋頂或外牆，恐將出現更多光害下的無奈居民。

設可接受光度標準 確立評估方法

說到守住防綫，《環境影響評估條例》（下稱《環評條例》）是針對大型工程項目污染防治的重要把關機制。環保署在本月起，就改善《環評條例》程序展開為期一個月的公眾參與，而綠惜地球等10個環保組織，周三（1日）便促請當局將管制光污染要求納入條例，堵塞漏洞。

舉例說，《環評條例》可參照綠建環評及國際做法，為不同區域設立可接受的光度標準，確立光污染評估方法，並對燈光裝置的光度、顏色及安裝設定準則；若項目對公眾或生態構成影響，應由項目倡議者提出緩解方案，再由獨立顧問監察成效。

環保署正就《環評條例》收集公眾意見，鼓勵大家在6月30日或之前將想法電郵至eiao_review@epd.gov.hk。

▲ 香港城市密度高，過度照明帶來的滋擾和耗能問題愈顯嚴峻。（資料圖片）