美頻爆大型槍擊案 寬鬆環境易惹禍？ 國際版 2022/06/04 分享： 分享： 美國近期接連發生大型槍擊案，有英國記者詢問共和黨的德州參議員克魯茲，為何大型槍擊僅在美國發生。克魯茲指記者有既定政治立場，但相信不少人亦有相同印象。 是次推薦好書講述英國槍械歷史，其他國家能嚴格規管槍械 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 美國槍管淪空談 兵家必爭之地 2022/06/03 美國槍管淪空談 兵家必爭之地 美墮胎權掀爭議 合法化保孕婦生命？ 2022/05/28 美墮胎權掀爭議 合法化保孕婦生命？ 美國擬推翻墮胎權 女性自主權與胎兒生命孰輕孰重？ 2022/05/27 美國擬推翻墮胎權 女性自主權與胎兒生命孰輕孰重？ 各國經濟不平等 誰製造了貧窮？ 2022/05/21 各國經濟不平等 誰製造了貧窮？ 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 2022/05/20 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 槍擊 美國 英國 銷售 法國 採購 戰爭 國防 鐘錶 瑞典