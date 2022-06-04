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美頻爆大型槍擊案 寬鬆環境易惹禍？

國際版 2022/06/04

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美國近期接連發生大型槍擊案，有英國記者詢問共和黨的德州參議員克魯茲，為何大型槍擊僅在美國發生。克魯茲指記者有既定政治立場，但相信不少人亦有相同印象。

是次推薦好書講述英國槍械歷史，其他國家能嚴格規管槍械

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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