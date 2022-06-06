元宇宙墓地 擁抱現實情感價值

「我以最沉重的心情向大家宣布，經過10小時的激戰，最後購票落空。」其間不斷有記者來電，問我這位所謂專家對今次男團售票的評價，筆者眉頭深鎖，真不知道如何回應，只能以「有進步空間」作結；卻又繼續被追問有沒

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