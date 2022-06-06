元宇宙墓地 擁抱現實情感價值 行政人員版 2022/06/06 分享： 分享： 「我以最沉重的心情向大家宣布，經過10小時的激戰，最後購票落空。」其間不斷有記者來電，問我這位所謂專家對今次男團售票的評價，筆者眉頭深鎖，真不知道如何回應，只能以「有進步空間」作結；卻又繼續被追問有沒 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 人生如創業 未來需保持希望 2022/06/03 人生如創業 未來需保持希望 AI讀寫能力預篩選 及早助初小生 2022/05/30 AI讀寫能力預篩選 及早助初小生 穩定幣不穩定 投資者昂貴一課 2022/05/27 穩定幣不穩定 投資者昂貴一課 創業者勝出IPHatch 贏得專利應用 2022/05/23 創業者勝出IPHatch 贏得專利應用 Reframing式思考 重整心態助抗逆 2022/05/20 Reframing式思考 重整心態助抗逆 區塊鏈 元宇宙 NFT 演唱會