  • 29°C
香港時間 : 2022606日 (一) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Alphabet及Meta員工 年薪中位數230萬

行政人員版 2022/06/06

分享：

分享：

【本報訊】新冠疫情打擊全球經濟，惟各行業都面對人手不足的問題，不少企業選擇在疫下加薪。近日，有外媒就標普500公司年薪水平調查進行分析，發現Google母公司Alphabet，以及Facebook母公

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

「4 Day Week Global」 倡導企業轉4天工作
2022/06/03
「4 Day Week Global」 倡導企業轉4天工作
「移動廣告專員」 背着iPad漫遊澀谷
2022/06/02
「移動廣告專員」 背着iPad漫遊澀谷
調查：10大離職原因 員工首重管理質素
2022/06/01
調查：10大離職原因 員工首重管理質素
蘇格蘭小島年薪61萬 聘「5個小孩的校長」
2022/05/31
蘇格蘭小島年薪61萬 聘「5個小孩的校長」
重寫履歷表7大注意 總結經驗與新職相關性
2022/05/30
重寫履歷表7大注意 總結經驗與新職相關性
Facebook Google Meta Alphabet 美元

上一篇文章

元宇宙墓地 擁抱現實情感價值
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？