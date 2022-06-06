你「印太」我「南太」 中美各自發圍？

「這裏是離太平洋很近的地方，大洋彼岸就是中國。我去年訪美時曾經講過，寬廣的太平洋有足夠空間容納中美兩個大國，我現在依然這樣認為。」

這是國家主席習近平2013年到訪加州安納伯格莊園，對時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）說的話。9年過去，美國人顯然不認為如此。只是中方信念未變，更以行動表明，太平洋容不容得下中美，不是美國說了算，是太平洋島國說了算。

你打你的，我打我的。美國不止在太平洋，連在印度洋也不想容下中國，美國總統拜登（Joe Biden）向西走，首訪亞洲力銷「印太經濟框架」（IPEF）；中國則往東行，到南太平洋發圍。但正如美「印太戰略」有困難，華「南太戰略」也有挑戰，都非坦途。

王毅10天訪8島國 簽多份雙邊協議

國務委員兼外長王毅誠然是個大忙人，惟近日繁忙程度實屬罕見。王毅周末結束南太行，10天踏足8國，中途更「雲訪問」密克羅尼西亞（與美「自由聯繫」三島國中，唯一與北京有邦交者），並視頻會晤庫克群島、紐埃（皆為新西蘭聯繫邦）領導人，一口氣找上了澳紐以外所有南太建交國。

成果呢？美媒也有較為客觀的。美聯社稱，中國雖未能如願達成一份龐大多邊協議，卻贏得一系列較小的勝利，每日都與不同島國簽訂雙邊協議。

王毅此行最受關注的，是在斐濟主持第二次中國--太平洋島國外長會。10國同意共同應對疫情、經濟復甦、氣候變化等議題，深化基建、漁農、能源、通訊、電商等合作，但未就會前流傳的安全範疇達成共識。

為何？密克羅尼西亞帶頭反對。密國總統會前去信各島國，形容中方提案會是「他們一生之中最改變遊戲的協議，最好也恐為區內帶來新冷戰，最壞甚至是世界大戰。」這已非密國外交今年首次出位之舉，該國在2月25日，即俄羅斯入侵烏克蘭翌日，就與俄斷交。

京南太戰略目標 地緣突圍爭取人心

也難怪的。密美簽有《自由聯繫條約》，交出國防大權換取美援，去年更同意讓美軍正式建立基地；而中國南太戰略，亦確有一定地緣政治意味。

簡單而言，中國南太戰略至少有雙重目標，其一是地緣突圍。

中國跳出亞太直抵南太，可一次過打破數條島鏈。眾所周知，美國向來以台島為中心、日本至南海諸國的第一島鏈，和貫穿關島的第二島鏈圍堵中國，並以阿拉斯加阿留申群島、夏威夷、美屬薩摩亞至新西蘭為第三島鏈守尾門，「印太」也不過是島鏈戰略的延伸。中國倘把力量投射到南太，美國布局即會顛覆。

那麼南太島國這麼多，為何還要包括「麻煩」的密克羅尼西亞？這相信是公平起見，密國在3個美國聯繫邦中「破格」和北京建交本已不易，協商排除它的話說不過去，也不符中方理念。而且看看地圖（詳見圖），美國人很懂選擇戰略位置，密國與另外兩個美國聯繫邦馬紹爾群島、帕勞成一直綫，擋在中國與南太更多島國之間，而北京與馬、帕皆無邦交，不找密找誰？

發達國自私 華助南太島國添機遇

澳洲如今也如坐針氈。澳洲上屆政府大言不慚，不止一次聲言要跟中國打仗，怎料到它大選失敗下台，台海仍未按西方炒作打起來，倒是中方跟所羅門群島簽訂安全合作協議，澳洲現在害怕東海岸門戶大開。只是所、澳距離其實有海南到大馬這麼遠，中國艦艇就算停靠對澳洲又怎麼了？北約到烏克蘭與俄羅斯面撞面，西方不是也覺得「很正常」嗎？

至於中國另一目標，爭取人心，可說更為重要。

南太島國飽受發達國不公，中國提供了另類選擇。南太本與世無爭，近代以來卻相當淒慘，先後受到西方殖民、日本侵略才得以獨立，並在美澳等國樹下遮蔭。但說英語白人未有真正平等相待，美更視太平洋為「美國湖」（American Lake），想做甚麼就做甚麼。本欄去年12月在《「台灣牌」打到南太平洋 美自覺心虛？》一文也談過，美國在馬紹爾群島核試67次，卻拒絕為核廢「埋單」。

島國不止經濟未有起飛，現在更直接面對存亡威脅。全球暖化令海平面上升，島國水浸眼眉。可是澳洲氣候政策卻被去年多項報告評為差絕各國；今天以美國為首的西方國家，在俄烏戰爭下更加沉迷陣營對抗，亦把講好的氣候合作忘記乾淨。

發達國的自私，則是中國在廣大發展中國家間的機遇。中國不但對基建和清潔能源有更大投資，更獨掌大規模填海造島絕技，可救島國於水火。王毅強調，中國和發展中國家有相似歷史遭遇、相同發展使命，始終站在發展中國家一邊主持公道。

島國趨觀望 安全合作難一步到位

不過，就如美國無法游說亞洲國家跟隨反華，南太島國樂收中國的錢，也不代表他們想與美反臉。至少，安全合作難以一步到位，島國想必也在觀望所羅門群島會否招致美澳狠手。澳洲新政府亦有意改變前朝忽視南太作風，新外長上任數日即到訪斐濟，而斐濟也在王毅到訪前，宣布加入美IPEF。

太平洋確大，但是否容得下中美，或者不是由中美主動實現，而是由島國間接維持。

▲ 國務委員兼外長王毅（左）南太行，10天踏足8國，每日都與不同島國簽訂雙邊協議，並主持中國—太平洋島國外長會，深化基建、能源、通訊等合作。圖為他與所羅門群島總理索加瓦雷（右）會面。（新華社資料圖片）