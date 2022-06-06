3負面衝擊 加劇亞洲通脹影響幣策

在本文中，我們滙總了近期關於中國疫情防控、烏克蘭危機、美國聯儲局收緊政策和地緣政治等主題的報告，分析了這些問題對於亞洲經濟及各行業、能源與氣候變化目標等領域的影響。

衝擊1：華進口降 星韓泰影響大

中國疫情防控對於許多亞洲經濟體來說是一個不小的衝擊，而由於中國向亞洲和世界出口的中間產品發揮着重要作用，全球供應鏈受阻的狀況也在加劇。我們的研究表明，新加坡經濟對於中國進口下降最為敏感，其次是南韓和泰國；澳洲實際滙率貶值分擔了部分衝擊，經濟增速受到的影響相對溫和。

想要進一步評估中國進口停滯的影響，兩個問題需要特別關注。首先，中國嚴格的疫情防控措施會持續多久；其次是政策反應。中國政府已經明確表示會堅持「動態清零」，經濟政策上則是加大刺激力度，主要體現在基建投資方面。

中國4月的基礎設施投資增速為3%，低於3月的8%，也低於實現中國2022年5.5% GDP增長目標所需要的增速（我們計算全年增速需要達到18%左右），政府能否通過寬鬆的貨幣政策融資，並進行足夠的基建投資來緩衝衝擊，仍有待觀察。

衝擊2：俄烏衝突 商品能源價漲

第二個衝擊是烏克蘭危機以及其導致的大宗商品價格上漲，石油和天然氣價格被推高，並且化肥、小麥和葵花籽植物油的全球供應亦被擾亂，導致食品價格上升。由於印度的需求出現強勁復甦，且食品和燃料在家庭消費籃子中的權重最高，因此印度面臨很大通脹壓力。

盡管印度的預算中包括了一些針對農民的補貼，如化肥補貼，但是預算中基礎設施支出的比例較高，所以為家庭提供大量補貼的財政空間有限。此外，由於食品的關鍵投入（如燃料）仍很昂貴，所以印度的小麥出口禁令對緩解食品通脹的作用可能不大。

除了印度外，泰國和菲律賓亦面臨通脹風險，因為兩國的食品和燃料消費比重較高，其中菲律賓作為一個食品淨進口國，更容易受到影響，兩國的通脹均有所抬頭。

但大宗商品價格上漲和地緣政治風險，對於一些亞洲經濟體來說也是機遇，例如在鎳（Nickel）供應方面佔據37%市場份額的印尼，宣布今年鎳供應增加40萬噸，超過俄羅斯25萬噸的總產量。總體而言，整個亞洲都面臨着更高的通脹壓力。

衝擊3：儲局更鷹派 不利亞洲

第三個衝擊是美國聯儲局更加鷹派的立場，對亞洲整體不利，但具體影響因地區和行業而異。中國和日本的貨幣政策與儲局方向不同，對兩國滙率、中國收緊資本管控可能產生影響；而面臨上述3個衝擊，我們早前曾指出，印度可能會極力採取措施來抑制通脹壓力，未來幾個月可能會出現亞洲最激進的加息舉措。

我們的行業報告顯示，亞洲加息和加快重新開放步伐，將會為金融、消費和休閒、以及商業地產帶來機會；但由於政府政策，另一些行業的市場表現則會出現分化，例如香港和新加坡的航空業。

亞洲能源轉型方面，能源價格升高及能源市場受阻，令包括中國在內的一些國家暫時放寬氣候變化政策。部分經濟體迫切需要放寬，例如東盟能源在家庭消費中佔有較大比重；而澳洲和印度則依賴能源密集型生產和出口。

世局巨變 聚焦中日經濟前景

最後，我們聚焦中國和日本2022年的經濟前景。中國方面，刺激措施不太可能完全抵銷封城對經濟增速帶來的嚴重影響。我們對2022年中國GDP增速的測算結果為4.2%，如果嚴格的封城措施持續，還可能會進一步向下修正經濟增速。

至於日本方面，首相岸田文雄就任6個月以來的表現不太理想，地緣政治立場左右着經濟改革，烏克蘭危機和對中國的警惕，令岸田文雄明確轉向美國，並加強與歐盟之間的聯繫。

總而言之，亞洲顯然正在經歷3大負面衝擊，而且過去幾十年賴以繁榮的地緣政治舞台，正在發生翻天覆地的變化。

▲ 中國受疫情衝擊，不少地方實施「動態清零」，政府加大刺激力度穩經濟，但刺激措施不太可能完全抵銷封城對經濟增速帶來的嚴重影響。（新華社資料圖片）