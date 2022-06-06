  • 29°C
香港時間 : 2022606日 (一) 02:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Excel Money功能 明年6月底終止服務

行政人員版 2022/06/06

分享：

分享：

不少使用Excel作財務管理的用家，相信對Money不會陌生。但微軟（Microsoft）日前宣布，於明年6月底終止包括Money、Alpha Wolfram資料支援等數項Excel附加功能。

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

iPadOS或改版 操作更接近手提電腦
今日
iPadOS或改版 操作更接近手提電腦
Google Duo及Meet 整合單一視像平台
2022/06/03
Google Duo及Meet 整合單一視像平台
三星超蘋果居首 首季手機市佔23.8%
2022/06/03
三星超蘋果居首 首季手機市佔23.8%
三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏
2022/06/02
三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏
Google AI服務 禁製作Deepfake影片
2022/06/02
Google AI服務 禁製作Deepfake影片
Microsoft Microsoft Excel 銀行

上一篇文章

加國連鎖咖啡店App 被揭收集用戶定位數據

下一篇文章

iPadOS或改版 操作更接近手提電腦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？