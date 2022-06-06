Excel Money功能 明年6月底終止服務 行政人員版 2022/06/06 分享： 分享： 不少使用Excel作財務管理的用家，相信對Money不會陌生。但微軟（Microsoft）日前宣布，於明年6月底終止包括Money、Alpha Wolfram資料支援等數項Excel附加功能。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPadOS或改版 操作更接近手提電腦 今日 iPadOS或改版 操作更接近手提電腦 Google Duo及Meet 整合單一視像平台 2022/06/03 Google Duo及Meet 整合單一視像平台 三星超蘋果居首 首季手機市佔23.8% 2022/06/03 三星超蘋果居首 首季手機市佔23.8% 三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏 2022/06/02 三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏 Google AI服務 禁製作Deepfake影片 2022/06/02 Google AI服務 禁製作Deepfake影片 Microsoft Microsoft Excel 銀行