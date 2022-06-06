iPadOS或改版 操作更接近手提電腦

蘋果（Apple）將於明天（7日）凌晨舉行WWDC開發者大會，公開各產品系統的最新版本，其中iPadOS或會改版，讓iPad在規格及操作上更接近手提電腦，而《彭博社》就披露了最新改版內容。

《彭博社》指

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