iPadOS或改版 操作更接近手提電腦 行政人員版 2022/06/06 分享： 分享： 蘋果（Apple）將於明天（7日）凌晨舉行WWDC開發者大會，公開各產品系統的最新版本，其中iPadOS或會改版，讓iPad在規格及操作上更接近手提電腦，而《彭博社》就披露了最新改版內容。 《彭博社》指 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Excel Money功能 明年6月底終止服務 今日 Excel Money功能 明年6月底終止服務 Google Duo及Meet 整合單一視像平台 2022/06/03 Google Duo及Meet 整合單一視像平台 三星超蘋果居首 首季手機市佔23.8% 2022/06/03 三星超蘋果居首 首季手機市佔23.8% 三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏 2022/06/02 三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏 Google AI服務 禁製作Deepfake影片 2022/06/02 Google AI服務 禁製作Deepfake影片 Apple iPad WWDC