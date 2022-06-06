麥當勞港式美食登場 孜然麥炸雞+菠蘿吉士批+燒味Shake Shake粉

麥炸雞自推出以來都係風頭躉，非常受歡迎，黛安聽公關姊妹講，麥當勞今日起會推出全新期間限定港式孜然麥炸雞和一系列美食，等大家一嘗港式情懷！

今次推出嘅港式孜然麥炸雞，係選用優質雞槌及雞上髀，以孜然香料醃製過後，再炸至外層脆卜卜、內裏肉嫩多汁，加上香濃港式孜然風味，未入口已經香氣四溢。姊妹話，港式孜然麥炸雞除咗有1件單售和2件套餐外，仲可以自選6件桶裝。

另外，即日起麥當勞會同步推出多款港式風味美食，包括以清新菠蘿配搭香甜吉士醬製成嘅全新菠蘿吉士批、港式燒味風味Shake Shake薯條調味粉、Double Oreo麥旋風，仲有重新回歸嘅菠蘿梳打呀，消暑又解渴，仲別具香港懷舊冰室情懷㖭。

黛安知道，麥當勞App用戶今日起可獨家專享，以試食價$10率先試食港式孜然麥炸雞雞槌1件；明日起（7日），憑麥當勞App內嘅優惠券，即可以$39享用全新港式孜然麥炸雞套餐，或$48全新港式孜然麥炸雞至愛套餐；同日起，亦可以點選「二人必嗌$90麥仔麥炸雞二人餐」優惠，同親友齊齊分享原味麥炸雞、港式孜然麥炸雞或蜜糖BBQ麥炸雞，套餐仲包括菠蘿吉士批和麥樂雞，一次過滿足大家多個願望。

本文轉載自《晴報》