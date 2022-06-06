  • 29°C
香港時間 : 2022606日 (一) 05:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

信和商場人流升 引入多個美食美容品牌

行政人員版 04:00 2022/06/06

分享：

分享：

隨着各項社交距離措施逐步放寬，黛安見到多咗人出街消費，聽公關姊妹講，剛過去嘅端午節長周末假期，信和集團旗下3大商場，即屯門市廣場、奧海城及荃新天地嘅人流及營業額，分別升咗10%及15%㖭。

信和集團資產管理董事蔡碧林同黛安講，除咗零售商戶嘅人流及營業額有所上升，餐飲業按年升幅亦有20%。雖然第3階段「疫苗通行證」喺5月31日起實施，但食肆商戶都話生意有增無減，好多餐廳外仲有排隊人龍。另外，有商場餐飲租戶仲話，自從食肆放寬至8人一枱後，生意明顯上升，長周末假期嘅晚市更長期爆滿，大部分人一早就訂咗位，當中以4至6人訂枱最多。

黛安仲知道，奧海城近期引入多間餐飲商戶，包括新派泰國菜Sawadee Chef、日本人氣天丼專門店金子半之助及韓國料理Zen Chee等，而人氣咖啡店Sensory Zero及Lucullus Cacao亦即將開幕，好令人期待啊。至於屯門市廣場亦有兩大人氣美容品牌進駐場內嘅美粧區Beauty World，分別係Helena Rubinstein及XOVĒ，開幕期間仲特設屯門市廣場限定嘅尊貴購物優惠，大家唔好錯過呀。

本文轉載自《晴報

屯門市廣場、奧海城及荃新天地消費氣氛理想

信和集團資產管理董事蔡碧林

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 《煤氣教煑》威威首條明火煮食片 講解豬肉部位分享食譜
今日
《煤氣教煑》威威首條明火煮食片 講解豬肉部位分享食譜
八卦名利場 - 麥當勞港式美食登場 孜然麥炸雞+菠蘿吉士批+燒味Shake Shake粉
今日
麥當勞港式美食登場 孜然麥炸雞+菠蘿吉士批+燒味Shake Shake粉
八卦名利場 - 滙豐營商新動力」獎勵計劃報名 獎金最高$6萬
2022/06/02
滙豐營商新動力」獎勵計劃報名 獎金最高$6萬
八卦名利場 - 圓方「春夏時尚消費賞」 消費滿$2000享100%回贈
2022/06/02
圓方「春夏時尚消費賞」 消費滿$2000享100%回贈
八卦名利場 - 「夏日快閃︰機動恐龍展」 1比1恐龍現身九龍倉商場
2022/06/01
「夏日快閃︰機動恐龍展」 1比1恐龍現身九龍倉商場

上一篇文章

《煤氣教煑》威威首條明火煮食片 講解豬肉部位分享食譜

下一篇文章

麥當勞港式美食登場 孜然麥炸雞+菠蘿吉士批+燒味Shake Shake粉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？