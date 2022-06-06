信和商場人流升 引入多個美食美容品牌

隨着各項社交距離措施逐步放寬，黛安見到多咗人出街消費，聽公關姊妹講，剛過去嘅端午節長周末假期，信和集團旗下3大商場，即屯門市廣場、奧海城及荃新天地嘅人流及營業額，分別升咗10%及15%㖭。

信和集團資產管理董事蔡碧林同黛安講，除咗零售商戶嘅人流及營業額有所上升，餐飲業按年升幅亦有20%。雖然第3階段「疫苗通行證」喺5月31日起實施，但食肆商戶都話生意有增無減，好多餐廳外仲有排隊人龍。另外，有商場餐飲租戶仲話，自從食肆放寬至8人一枱後，生意明顯上升，長周末假期嘅晚市更長期爆滿，大部分人一早就訂咗位，當中以4至6人訂枱最多。

黛安仲知道，奧海城近期引入多間餐飲商戶，包括新派泰國菜Sawadee Chef、日本人氣天丼專門店金子半之助及韓國料理Zen Chee等，而人氣咖啡店Sensory Zero及Lucullus Cacao亦即將開幕，好令人期待啊。至於屯門市廣場亦有兩大人氣美容品牌進駐場內嘅美粧區Beauty World，分別係Helena Rubinstein及XOVĒ，開幕期間仲特設屯門市廣場限定嘅尊貴購物優惠，大家唔好錯過呀。

本文轉載自《晴報》

▲ 屯門市廣場、奧海城及荃新天地消費氣氛理想

▲ 信和集團資產管理董事蔡碧林