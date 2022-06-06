網購平台疫情下擴展業務　一站式雲端服務助減省成本

持續2年多的疫情，大大改變了市民的生活模式，同時亦創造了不少新常態，例如令本來已愈趨普及的網上購物，在疫情之下需求更大。不少企業都急忙轉型，或擴張其網絡平台以應付急增的需求。網上購物平台HOMEPLUS（HOME+）正正在疫情期間，經歷了在短時間內顧客訂單激增，網站流量比平常多出高達5倍。在擔心網站不勝負荷之際，香港寬頻企業方案(HKBNES)協助HOME+把網站系統成功遷移至雲端平台，應付短時間內激增的網站流量，節省高達30%成本，讓網購平台於疫情期間持續擴展業務。

▲ 由HKBNES提供AWS託管服務與受認可的系統工程師的支援，助企業實現無縫擴充。

一站式服務 簡化雲端營運



在疫情下，市民多留家抗疫，能足不出戶購買所有日常生活所需變成大家的最大要求。面對突然激增的網上購物需求，HOME+使用HKBNES的一站式雲端服務方案，著力改善其網購平台架構，成功在「疫」市擴張業務，應付不同服務需求。



HKBNES為企業量身定制各項雲端應用方案，無論是想為網站升級，或是企業想轉戰線上，方案都可以由零開始幫助企業設計網站，簡化雲端營運，最重要的當然是能節省成本、增加靈活性等，從而提升業務與營運效益。



一周內完成開發 節省30%成本開支



HKBNES令系統整合的流程變得更輕鬆。過往如要建立傳統硬件數據庫，一般需時長達2至3個月，然而，HOME+在不足一周內已完成平台開發，效率顯著提升，更可因應業務情況隨時增加或減少應用功能，過程中毋須投資新的硬件。HOME+因而節省了達6位數字，即30%的成本開支。

▲ 雲端方案的自動容量擴張功能，就讓HOME+平台能夠從容面對與疫情前比較增長高達5倍的網站流量。

網站流量提升5倍



相信很多人都有網購的經驗，也會明白網站的速度、流暢度等都會影響購買的意欲。與疫情前比較，HOME+的網站流量增長高達5倍，一方面要應付激增的網站流量，同時也希望為客戶提供順暢、優質的購物體驗，雲端方案的自動容量擴張功能，就讓HOME+平台能從容面對疫情後的網站流量增長。由於雲端服務具彈性，HOME+可按需要開發新功能及升級網站系統，過程更不會造成任何日常系統停頓。而使用雲端方案的客戶都可免費試用 Amazon Web Services（AWS）Marketplace各項工具，增加了擴展業務的靈活性。



持續優化 助業務擴張



持續性對於營運購物平台亦非常重要，AWS就具備持續優化與自訂功能，透過HKBNES，HOME+可自選設定各項AWS服務，利用自動化管理服務估計需求高峰時段，從而管理在不同時段，以及隨網站流量需求而增加的市場推廣活動。在著重大數據的時代，HKBNES亦會利用AWS的人工智能（AI）與機器學習（Machine Learning）功能，讓HOME+平台分析其客戶的行為模式，並提供額外產品建議。



而這次成功把系統遷移至雲端平台，HOME+助理總監簡逸聰表示：「HKBNES透過雲端服務讓HOME+實現無縫擴容，滿足疫情下的電子商貿熱潮需求，更為HOME+未來增長打好基礎，為不同規模的商戶打造共享經濟平台。」



（特約）